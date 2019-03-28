31 марта в Украине пройдут выборы президента. Чтобы не испортить исторический момент, следует знать, чего нельзя делать на избирательном участке?

Голосование на президентских выборах начнется 31 марта в 8.00 и продлится до 20.00.

Прежде всего, не забудьте взять документы, можно прихватить с собой друзей и семью, но в кабинку для голосования – только по одному.

Исключение для тех, кто не может за себя проголосовать, например, из-за проблем со зрением.

Для помощи берите доверенное лицо, но обязательно предупредите об этом председателя комиссии.

В кабинку можно зайти с несовершеннолетним ребенком и даже с животным, но следите, чтобы они не повредили бюллетень.

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Приносить на участок портрет кандидата-фаворита запрещено. То же касается кепок, пакетов, значков, футболок с лицами желаемого президента.

Клеить портреты кандидата на столбах тоже нельзя, потому что это агитация.

В бюллетене, кроме галочки или плюсик за кандидата, можно проявить творчество (стихи, карикатуры, брань), но так, чтобы не испортить.

Помните, испорченный бюллетень – тот, по которому невозможно выяснить волю избирателя. Если, например, вы отметили сразу нескольких кандидатов или взяли и зачеркнули всех. Если по ошибке проголосовали не за того, выйдите из кабинки и попросите новый.

Даже и не думайте выносить бюллетень за пределы участка. Потому что такое нарушение чревато не просто штрафом, но и уголовной ответственностью.

И еще одно – никаких селфи в избирательной кабинке и фото с открытым бюллетенем, потому что это нарушение тайны голосования.

Нельзя о своем выборе рассказывать публично и не пытайтесь ни агитировать, ни влиять на волеизъявление других, а тем более на избирательном участке кого-то бить, калечить и угрожать физической расправой. За это – до 5 лет тюрьмы.

И о внешнем виде – в костюме супермена, бэтмена, женщины-кошки, человека-паука, любого другого персонажа лучше не приходите.

Также нельзя непосредственно на участке употреблять алкоголь, курить, нарушать общественный порядок, мешать работе членов комиссии, полицейских, журналистов и наблюдателей.

Как проголосовать на выборах, кто имеет право и что необходимо взять с собой на избирательный участок – в материале Фактов ICTV.