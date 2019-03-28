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Факты / Украина

Дожди отступят и придет тепло до +17°: погода в Украине на выходные

В Украину уже с завтрашнего дня начинает постепенно возвращаться тепло.

погода в Украине

С 29 марта в Украину возвращается тепло, на выходных ожидается до 17 градусов тепла.

Так, в субботу, 30 марта, в Украине ожидается солнечная погода. Столбики термометров в западных областях покажут до +17 градусов, в восточных – до +16 градусов. В Киеве в субботу днем 14-16 выше нуля, ночью 2-4 градуса.

В воскресенье, 31 марта, тоже будет солнечно и тепло до +17 градусов. Дождей не прогнозируется.

Потом с 1 апреля снова немного похолодает на 2-5 градусов в западных областях Украины, а 2 апреля температура снизится в большинстве регионов. Но уже 3-4 апреля столбики термометров снова начнут радовать украинцев и покажут до +15 градусов.

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Напомним, что вчера в большинстве областей Украины выпал весенний снег. Весенний сюрприз спровоцировал активный обмен мнениями в соцсетях.

Источник: Наталья Диденко

Источник: (Українська) Укргідрометцентр

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