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Факты / Украина

Киев остановился в вечерних пробках (КАРТА)

Пробки в Киеве парализовали движение в центральной части столицы.

Киев остановился в вечерних пробках (КАРТА)

По состоянию на 19.00 в столице насчитывается больше 15 ДТП, что усложняет движение.

Больше всего пробок традиционно в центре Киева.

Пробки парализовали бульвар Тараса Шевченко, улицу Льва Толстого, Бассейную, Саксаганского, Крещатик и Большую Житомирскую.

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Также усложнено движение на улице Набережно-Крещатицкой и Юрия Ильенка, на бульваре Дружбы народов и Воздухофлотском проспекте.

Пробки наблюдаются на мосту Метро и Северном. На мосту Патона авария.

На Левом берегу пробки наблюдаются только на улице Николая Бажана.

Ранее Факты ICTV публиковали схему объезда Шулявского моста на время ремонта.

Фото: Dreamstime

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