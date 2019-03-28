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Сразу после выборов: в Одессу прибудут два корабля НАТО

В Одессу 1 апреля прибудут два корабля НАТО для патрулирования в Черном море.

Сразу после выборов: в Одессу прибудут два корабля НАТО

В Одессу 1 апреля прибудут Фрегат Королевских ВМС Канады Торонто и фрегат ВМС Испании Санта Мария, которые входят 2 постоянную военно-морскую группу НАТО (SNMG2).

Капитаны кораблей НАТО проведут встречи с представителями ВСУ и местных властей.

Читайте: В порт Одессы зашел корабль ВМС Франции Capricorne

Кроме того, в специально отведенное время на корабли будут пускать посетителей.

Напомним, Конвенция Монтре (1936) регламентирует пребывание военных кораблей нечерноморских государств не более 21 дня. В 2019 году в Черное моря два раза заходил американский эсминец Дональд Кук.

Источник: Embassy of Canada in Ukraine

ФотоEmbassy of Canada in Ukraine

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