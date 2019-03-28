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Факты / Украина / Политика

Объявили мобилизацию: боевики на Донбассе блокируют выборы

Оккупанты в Донбассе объявили мобилизацию, чтобы местные не смогли проголосовать на выборах президента Украины.

Объявили мобилизацию: боевики на Донбассе блокируют выборы

Оккупанты на Донбассе придумали способ, как заблокировать возможность местных жителей проголосовать на выборах президента Украины 2019, приехав на избирательные участки на подконтрольную Киеву территорию.

Чтобы ограничить выезд людей с временно оккупированного Донбасса, боевики объявили мобилизацию работников бюджетных учреждений, которая началась 23 марта, сообщает разведка ВСУ.

Хитрость в том, что военные сборы должны продолжаться десять дней, что не позволит желающим отдать свой голос на выборах 2019.

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При этом “военные комиссариаты” угрожают разыскивать людей, которые проигнорируют призыв оккупантов пополнить ряды войск противника.

Напомним, незадолго до президентских выборов в Украине Россия начала увеличивать поставки вооружения на Донбасс.

Фото: dsnews

Источник: Минобороны

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