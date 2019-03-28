Оккупанты в Донбассе объявили мобилизацию, чтобы местные не смогли проголосовать на выборах президента Украины.

Оккупанты на Донбассе придумали способ, как заблокировать возможность местных жителей проголосовать на выборах президента Украины 2019, приехав на избирательные участки на подконтрольную Киеву территорию.

Чтобы ограничить выезд людей с временно оккупированного Донбасса, боевики объявили мобилизацию работников бюджетных учреждений, которая началась 23 марта, сообщает разведка ВСУ.

Хитрость в том, что военные сборы должны продолжаться десять дней, что не позволит желающим отдать свой голос на выборах 2019.

Читайте: Точный удар: ВСУ уничтожили блиндаж оккупантов на Донбассе

При этом “военные комиссариаты” угрожают разыскивать людей, которые проигнорируют призыв оккупантов пополнить ряды войск противника.

Напомним, незадолго до президентских выборов в Украине Россия начала увеличивать поставки вооружения на Донбасс.

Фото: dsnews