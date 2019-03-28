Президент Украины Петр Порошенко подписал доработанный закон о трансплантации.

Президент Петр Порошенко подписал изменения в законопроект №9461-д относительно трансплантации анатомических материалов человеку. Это даст возможность разблокировать приостановленную с 1 января трансплантацию.

В мае 2018 года Верховная Рада приняла закон о посмертном донорстве (№2427). Этот документ вступил в силу 1 января 2019 года. В это же время утратил силу закон о трансплантации, который действовал ранее (№1007).

Читайте: Трансплантология в Индии: кого спасают и где помогают украинцам

Часть норм нового закона оказалось невозможно реализовать из-за отсутствия информационной системы трансплантации. Из-за этого парламент планировал отсрочить до 2020 года начало действия закона, но решение не было принято.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, заработает ли в Украине система трансплантации органов.