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Факты / Украина / Политика

Порошенко рассказал о своем плане П

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что у него есть план П на случай поражения на выборах.

Порошенко рассказал о своем плане П

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что рассчитывает на победу на выборах, но не исключает поражения.

– Да, у меня есть план. Только он не план Б. В отличие от плана Ю, или плана Зе, у меня есть план П. И план П – это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей. И этот план, когда мы идем своим путем. Этот план привести страну к полному членству в ЕС и НАТО, – сказал он.

Порошенко отметил, что в этом направление уже проделана большая работа, включая изменения в Конституцию и реформы, которые готовят к соответствию Украины критериям членства.

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Он добавил, что санкции против РФ продолжатся до тех пор, пока агрессор не освободит украинскую территорию.

– Я прошу одно – мы можем победить. Точно. Даже открою вам тайну – не может быть президентом страны в условиях войны человек, который не верит в победу. Потому что, если нет веры в победу, никакая армия, никакое мужество страну не спасет, – сказал Порошенко.

К слову, за четыре года Порошенко потратил 1,5 млрд грн на благотворительность и поддержку украинской армии.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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