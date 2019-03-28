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Факты / Украина / Политика

Технические члены избиркомов и подкуп: главные проблемы выборов 2019

Технические члены в избиркомах могут стать проблемой в день проведения волеизъявления.

Технические члены избиркомов и подкуп: главные проблемы выборов 2019

Некоторые кандидаты с “нулевой” кампанией на выборах президента Украины 2019 продали свои квоты и направили в избиркомы технических членов.

В Комитете избирателей Украины прогнозируют, что эти технические члены могут помешать избежать фальсификаций в день проведения волеизъявления.

По мнению гендиректора КИУ Алексея Кошеля, существует вероятность, что большое количество технических членов окажутся именно в участковых избирательных комиссиях.

Также существует риск, что технические члены, работающие под фаворитов избирательных кампаний, могут контролировать множество участковых избиркомов.

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Что касается всего избирательного процесса, то в КИУ считают главными проблемами выборов 2019 года теневое финансирование, незаконная агитация и технологии подкупа избирателей.

К слову, обратите внимание на то, как правильно заполнить бюллетень и что делать, если он испорчен.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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