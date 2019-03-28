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Факты / Украина / Политика

У нас общие взгляды на будущее Украины! Жена Гриценко о выборах 2019

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко вместе с женой Юлией Мостовой дал эксклюзивное интервью ICTV.

Анатолій Гриценко

Анатолий Гриценко в программе Интервью с кандидатом в президенты о главном на телеканале ICTV, которая выходит перед выборами в Украине, рассказал, каким видит будущее страны, а его жена – журналистка Юлия Мостовая – высказала свою позицию относительно решения мужа.

По ее мнению, Анатолий Гриценко отвечает стандартам лидера страны – государственник, человек с широкой рамкой задач, который стратегически мыслит, о чем она раньше писала в своих статьях.

–  Я отзываюсь о своем муже положительно и с уважением не потому, что он мой муж. А он мой муж потому, что я его уважаю, потому что у нас общие ценности. У нас также очень тождественные взгляды на то, в чем нуждается страна, где ее лечить, где ей больно. Он системный, четкий человек, – убеждена она.

ЧитайтеАнатолий Гриценко – кандидат в президенты Украины

Сам Анатолий Гриценко признает, что между ними все же бывают разногласия – но не в политике, а в том, что касается детей.

– Чем меня поразила Мостовая? Это было после второго тура выборов, во время Майдана в 2004 году. Она написала большую статью, как объединить страну, с чем я сейчас и иду на выборы, – сказал кандидат в президенты.

Анатолий Гриценко также рассказал, как сделать Украину государством для всех, искоренить коррупцию и за 5 лет вернуть Донбасс.

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