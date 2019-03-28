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Факты / Украина

Украина создала электромагнитное оружие

Госпредприятие Спецтехноэкспорт заявило об успешном создании электромагнитного оружия.

Украина создала электромагнитное оружие

Госпредприятие Спецтехноэкспорт сообщило, что благодаря иностранным инвестициям в Украине удалось создать электромагнитное оружие.

С помощью этого оружия можно поражать различные радиоэлектронные средства, среди которых числятся системы энергопитания и передачи данных.

Электромагнитное оружие создает излучение, которое и выводит из строя радиоэлектронную аппаратуру или сильно препятствует ее работе.

Указанное вооружение не способно убить человека, но может вывести из строя любые объекты с электронными системами.

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Кроме того, электромагнитные боеприпасы можно размещать на беспилотниках, что позволит эффективно применять их против стратегически важных целей противника.

К слову, Украина оказалась на 12 месте в рейтинге самых больших экспортеров оружия.

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