PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Взрыв в Кропивницком: прокуратура назвала причину

Стала известна причина взрыва в Кропивницком, выяснилось, что он не связан с деятельностью газовой заправочной станции.

Взрыв в Кропивницком: прокуратура назвала причину

Взрыв в Кропивницком не связан с работой газовой заправки.  Он стал следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн.

В результате взрыва в Кропивницком были ранены 4 человека. Они с разными травмами доставлены в больницу.

Прокуратура Кировоградской области взяла под контроль досудебное расследование по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Читайте: Взрыв в Кропивницком: пострадавших четверо, без света микрорайон

Напомним, что вчера, 27 марта, произошел взрыв в Кропивницком на улице Киевской. Прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка