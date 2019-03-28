Стала известна причина взрыва в Кропивницком, выяснилось, что он не связан с деятельностью газовой заправочной станции.

Взрыв в Кропивницком не связан с работой газовой заправки. Он стал следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн.

В результате взрыва в Кропивницком были ранены 4 человека. Они с разными травмами доставлены в больницу.

Прокуратура Кировоградской области взяла под контроль досудебное расследование по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

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Напомним, что вчера, 27 марта, произошел взрыв в Кропивницком на улице Киевской. Прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.