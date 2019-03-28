До выборов президента остались считанные дни, но многие украинцы до сих пор не определились из-за большого количества кандидатов. Как же выбрать среди них достойного?

Выборы президента Украины состоятся уже в это воскресенье, 31 марта. Тем, кто еще не знает, за кого голосовать, журналисты Утра в большом городе дают несколько советов.

Читайте: Выборы 2019 Украина: рейтинг

1. Посмотрите, что кандидат сделал, чем занимался раньше, какие были достижения и поражения?

Эту информацию можно найти в интернете. К тому же за последние несколько месяцев независимые общественные организации подготовили и выложили в сеть подробный анализ биографий и деятельности всех кандидатов.

Не верьте тем, кто говорит, что управлять страной человек без опыта. Здесь стоит вспомнить актера Рональда Рейгана, который сумел стать одним из самых успешных президентов США. Да, он был актером, но перед тем, как выиграть президентские выборы в 1980 году, 20 лет занимался политикой, был активным членом Республиканской партии и дважды избирался губернатором штата Калифорния. То есть он стал президентом, когда имел огромный политический и управленческий опыт.

2. Не верьте всем обещаниям кандидатов.

Во время выборов этим грешат все политики. И виноваты в этом мы сами, поскольку склонны завышать ожидания, восхищаться лидерами и надеяться, что они все сделают за нас.

Однако, если кандидат обещает какие-то невероятные социальные блага, задайте логичный вопрос: а откуда на это взять деньги и кому от этого выгода?

И вообще – имеет ли право кандидат в президенты обещать что-то о тарифах и ценах? Да, имеет. Президент также отвечает за внешнюю политику, армию, спецслужбы. Экономические и социальные вопросы – это уже к парламенту и правительству.

3. Узнайте, на чьей стороне кандидат, ведь в стране идет война.

Вы уверены, что ваш кандидат справится с вызовами внешней агрессии, может ли он бороться против внутреннего врага, что он не предаст? Поэтому, не ленитесь: читайте, анализируйте, думайте.

Как проголосовать на выборах, кто имеет право и что необходимо взять с собой на избирательный участок – в материале Фактов ICTV.