Накануне президентских выборов избирательный бюллетень сократился на 7 кандидатов.
Количество кандидатов, которые сняли свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины, составляет 7 человек.
31 марта избиратели не увидят в списках:
- Дмитрия Гнапа – снял кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко;
- Сергея Таруту – решил поддержать Юлию Тимошенко;
- Андрея Садового – снялся в пользу Анатолия Гриценко;
- Евгения Мураева – его поддержка перешла в пользу Александра Вилкула;
- Дмитрия Добродомова – снялся в пользу Анатолия Гриценко;
- Сергея Кривоноса – поддержал Петра Порошенко;
- Александра Мороза – снял кандидатуру по решению актива Социалистической партии.
ЦИК сообщила, что в бюллетенях останется 39 фамилий. Поскольку Сергей Тарута и Александр Мороз заявили о своем неучастии в выборах после 7 марта, то их имена останутся в избирательном бюллетене.
Кроме того, ЦИК не будет ставить напротив ни одного из них штампа Выбыл.
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