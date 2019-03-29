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Факты / Украина

Кандидаты, которые снялись с выборов 2019 (СПИСОК)

Накануне президентских выборов избирательный бюллетень сократился на 7 кандидатов.

Вибори 2019

Количество кандидатов, которые сняли свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины, составляет 7 человек.

31 марта избиратели не увидят в списках:

  • Дмитрия Гнапа – снял кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко;
  • Сергея Таруту – решил поддержать Юлию Тимошенко;
  • Андрея Садового – снялся в пользу Анатолия Гриценко;
  • Евгения Мураева – его поддержка перешла в пользу Александра Вилкула;
  • Дмитрия Добродомова – снялся в пользу Анатолия Гриценко;
  • Сергея Кривоноса – поддержал Петра Порошенко;
  • Александра Мороза – снял кандидатуру по решению актива Социалистической партии.

ЦИК сообщила, что в бюллетенях останется 39 фамилий. Поскольку Сергей Тарута и Александр Мороз заявили о своем неучастии в выборах после 7 марта, то их имена останутся в избирательном бюллетене.

Кроме того, ЦИК не будет ставить напротив ни одного из них штампа Выбыл.

Читайте: Гусь идет на выборы: инструкция от Минюста, как проголосовать

Ранее Факты ICTV писали о том, во сколько откроются избирательные участки.

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