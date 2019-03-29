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Факты / Украина

Лето в Украине увеличилось до четырех месяцев

Продолжительность лета в Украине увеличилась на неделю – до 124 дней, то есть четырех месяцев.

погода в Украине

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявления некоторых климатологов о сокращении продолжительности метеорологического лета до двух месяцев называют ложными.

– На самом деле, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве, средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, то есть четырех месяцев, а не двух, – говорится в сообщении.

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Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова заявила, что первая половина лета в Украине будет холодной, а после 15 августа уже начнется осень. Таким образом, продолжительность лета сократилась до двух месяцев.

Источник: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 

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