Выборы президента состоятся через два дня. Сколько потратили кандидаты, как прошла предвыборная кампания и какие особенности она имела – Факты ICTV подводят итоги.

Выборы в Украине 2019 состоятся уже в воскресенье. Официально предвыборная кампания стартовала 29 декабря (хотя это не помешало некоторым кандидитам активизироватся заранее). Баталии за президентский пост подходят к концу, становясь иногда более отчаянными и жестокими.

За три месяца мы увидели многое – и неожиданное заявление Владимира Зеленского в новогоднюю ночь, и события исторического значения (получили томос), и, традиционно, грязные обвинения друг друга, громкие расследования о кандидатах и ​​непредсказуемые объединения оппонентов.

Накануне выборов Факты ICTV подводят итоги – сколько денег потратили кандидаты, насколько горячей была кампания 2019 года, чем она отличалась от прошлых и какие особенности имела.

Сколько стоит стать президентом?

Итоги начнем с финансового аспекта. Из бюджета Украины на первый тур было выделено около 1,5 млрд гривен – за эти деньги работает ЦИК, печатаются бюллетени, содержатся участки и др.

Кроме того, что каждый из кандидатов в президенты заплатил по 2,5 млн залога в ЦИК, немалая сумма ушла на рекламу, агитационные материалы, работы штабов и др. Все это должно финансироваться из специальных фондов. 18 марта кандидаты подали в ЦИК декларации с затратами.

Так, избирательный фонд Петра Порошенко – самый большой среди всех. Он составляет 415,5 млн гривен.

Почти на треть меньше потратила Юлия Тимошенко – 164 млн гривен.

Владимир Зеленский, по сравнению с другими, экономил – его фонд составил 95,4 млн гривен. Но это не сравнится со скромным фоном Юрия Бойко – 47,3 млн.

Анатолий Гриценко в свою очередь потратил 101,9 млн гривен, а Олег Ляшко, для сравнения – 83,9 млн.

Какой была предвыборная кампания?

К нынешним выборам часто применяли слово “рекордные”. Сначала 90 человек подали документы в ЦИК, правда осталось только 44, из которых еще 7 снялись в пользу других лиц. Как следствие, имеем рекордной длины бюллетень – 80 см. Средства на избирательную кампанию из бюджета также превышают прошлогодние расходы на 20%.

Политический эксперт Александр Антонюк характеризует кампанию 2019 как наиболее эмоциональную за всю историю, с избыточным количеством технических кандидатов и слишком низким уровнем смысловой нагрузки.

– Основными инструментами борьбы между кандидатами были заявления и компроматы. А вопросы развития, полномочий и мировоззрений не превышали 10%.

Почти не было и коммуникации с внешним миром, – отмечает эксперт.

– Когда мы смотрим за конкуренцией в США, Германии или Франции – к нам доходит и их проблематика, и их интересы. Внешний мир вряд ли что-то понял в риторике политиков, особенно лидеров гонки, кроме того, что у нас большая коррупция.

Еще одна особенность нынешних выборов – низкие рейтинги кандидатов (наибольшую поддержку имеет Зеленский, а это лишь 17,8%). Более того, 59% граждан не верят в то, что выборы пройдут честно.

– Если сравнивать с 90-ми и началом 2000-х, то на сегодня избирательная кампания – на подростковом уровне. Мы видим безответственность и, как результат, большое недоверие к политическому классу как таковому. Более 70% населения политикам не доверяет. Отсюда и низкие рейтинги, даже у лидеров гонки, – комментирует Антонюк.

Избирательная кампания Петра Порошенко

По последним исследованиям КМИС, действующий президент имеет 11,7% поддержки. Причем его электорат – в основном люди старше 30 лет (13-15%). В то время как до 30 лет его поддерживают только 7%.

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Фактически, Порошенко начал свою кампанию с сентября-октября 2018 года, когда появился лозунг Армия! Язык! Вера!.

Весомое достижение президента, которое совпадает с началом кампании, – получение томоса.

– Томос свой эффект дал – это волна патриотизма и поддержки церкви. Для имиджа – это исторический шаг и оспорить этот факт нельзя.

Среди недостатков кампании Порошенко эксперт называет негативную риторику в сторону Тимошенко.

– Постоянные атаки по своему конкуренту, Юлии Владимировне, и использование приемов “ниже пояса” не добавляют ему и его команде баллов. Возможностей у действующего президента гораздо больше, чтобы держать тот уровень, который он задал, став первым англоязычным президентом в коммуникации с международными сообществами.

Избирательная кампания Юлии Тимошенко

За три дня до выборов Юлия Тимошенко имеет 8,3% поддержки. Молодежь поддерживает ее еще меньше, чем Порошенко – на уровне 3%. Электорат Тимошенко – это преимущественно люди старше 45 лет.

Юлия Тимошенко свою кампанию запустила еще летом. И была тогда лидером соцопросов. Однако, чем ближе к выборам, тем ниже опускается ее рейтинг.

– Есть несколько аспектов, которые не дали ей возможности дальше развернуться – возрастной ценз, политический бекгрануд, который она наработала за годы пребывания в политике, слишком мощная эмоциональность и непоследовательность в своей риторике, – рассказывает Александр Антонюк.

Избирательная кампания Владимира Зеленского

Неизменно лидирует в рейтингах Владимир Зеленский. Сейчас его рейтинг – 17,8%, по данным КМИС. Причем его электорат – это как раз молодежь (45%).

– Его высокий рейтинг немного “дутый”. 20% среди населения – это только динамика и тенденция. Это не означает, что люди будут голосовать. Более того, избиратель Зеленского не столь мотивирован, как избиратель Петра Алексеевича или Юлии Владимировны. Это другая мотивация и другая коммуникация с избирателем, – объясняет эксперт.

Одним словом, кандидаты отчаянно боролись за каждый процент своего рейтинга. Впрочем, в то время, как предвыборная кампания перед первым туром подходит к концу, сразу начинается следующая – вот-вот мы узнаем имена кандидатов, которые вступят в трехнедельный поединок за президентское кресло. Запасаемся попкорном, потому что будет жарко.

И не забудьте 31 марта на выборах президента Украины 2019 проголосовать за своего фаворита. Помните, что вы голосуете за изменения, за свое будущее и за будущее государства.

А если вы еще сомневаетесь, Факты ICTV писали, почему важно идти на выборы.

Лилия Ященко