Компания Укрзализныця в 2019 году приобретет 3 тыс. ремней безопасности для верхних полок в поездах.
Ремни безопасности УЗ закупит для верхних полок, не оборудованных дугами.
В компании пояснили, что такой ремень пассажиру должен выдать проводник или начальник поезда.
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Напомним, в январе в поезде Херсон-Львов под мужчиной оборвалась полка, когда он пытался занять свое место. За две недели до этого в этом же поезде оборвались крепления верхней полки.
Ранее Факты ICTV писали о том, что женщина получила травмы из-за падения на нее полки с пассажиркой в поезде Киев-Рахов.
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