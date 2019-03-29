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Факты / Украина / Общество

Полки не будут падать: Укрзализныця закупит ремни безопасности

Компания Укрзализныця в 2019 году приобретет 3 тыс. ремней безопасности для верхних полок в поездах.

Ремені безпеки у потягах

Ремни безопасности УЗ закупит для верхних полок, не оборудованных дугами.

В компании пояснили, что такой ремень пассажиру должен выдать проводник или начальник поезда.

Читайте: Постель, вода, чай: Укрзализныця повысила цены

Напомним, в январе в поезде Херсон-Львов под мужчиной оборвалась полка, когда он пытался занять свое место. За две недели до этого в этом же поезде оборвались крепления верхней полки.

Ранее Факты ICTV писали о том, что женщина получила травмы из-за падения на нее полки с пассажиркой в ​​поезде Киев-Рахов.

Источник: УЗ

Фото: УЗ

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