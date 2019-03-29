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Факты / Украина

Более $1 млрд. В США рассказали о помощи армии Украины

После начала вооруженной агрессии РФ на Донбассе, США выделили украинской армии около $1,3 млрд.

ЗСУ

Пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон заявил, что после начала агрессии РФ на Донбассе, Соединенные штаты выделили более $1,3 млрд для укрепления обороноспособности Украины.

Указанные средства также были направлены на то, чтобы повысить оперативную совместимость ВСУ с НАТО.

США поддерживают курс Украины в НАТО.

Пахон добавил, что Украина имеет право на свободный выбор политического курса и будущего страны.

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К слову, Вооруженные силы Украины получили от Канады 56 внедорожников Ford различных модификаций.

Источник: РБК-Украина

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