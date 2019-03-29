Кандидат в президенты Петр Порошенко в эксклюзивном интервью ICTV рассказал о том, как поднять экономический потенциал Украины.

Петр Порошенко стал гостем программы Интервью с кандидатом в президенты о главном на телеканале ICTV, которая выходит перед выборами президента Украины.

Порошенко одной из главных задач своей программы на следующие пять лет назвал поднятие экономики Украины на новый уровень.

– Мы пять лет назад были в рейтинге Doing Business на 153 месте, сейчас уже на 72 месте. И точно ставлю задачу войти в рейтинг топ-50, – заявил он.

Чтобы достичь экономического расцвета страны Порошенко назвал следующие шаги:

защитить бизнес от силовиков через Национальное бюро финансовых расследований;

вместо налога на прибыль ввести налог на выведение капитала;

упростить инвестиции.

– Рост экономики и возвращения тех, кто работает за рубежом – это один из моих приоритетов. Вернуть людей можно двумя путями, или железным занавесом, как в Советском Союзе. Это точно путь не для меня. Или интеграцией в ЕС – и в этом случае должно быть резкое повышение минимальной и средней заработной платы, обеспечение социального пакета и децентрализация, – говорит Порошенко.

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К слову, среди ключевых вопросов Порошенко также выделил борьбу с бедностью в Украине.