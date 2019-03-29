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Факты / Украина / Политика

Проголосуйте за будущее! Леонид Кучма перед выборами 2019 обратился к украинцам

Второй президент Украины Леонид Кучма накануне президентских выборов обратился к украинцам с просьбой проголосовать 31 марта за свое будущее.

Леонід Кучма

Леонид Кучма попросил всех граждан прийти на выборы президента Украины, потому что от этого зависит – какой путь мы выберем.

– Могу немножко аллегориями сказать – мы практически построили забор разделительный в Украине, сегодня есть две Украины, а это ужас! Я вспоминаю, что всегда у нас был лозунг За единую Украину!, об этом мы забыли. Потому что их действительно сегодня две, и одна пытается диктовать всем свою волю, а это – путь в никуда. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения также люди должны подумать – что же завтра? – подчеркнул он.

По его мнению, сегодня на первом месте должна быть экономика, потому что без нее невозможно строить мощную армию.

– Вот поэтому надо над этим думать в первую очередь…Главное, чтобы заинтересованность была у иностранного инвестора. В такую страну, где не работает правовая система, никто не придет, – считает Кучма.

По его словам, украинцы хорошо понимают, что они хотят завтра – “вот за завтра и надо проголосовать”.

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Как проголосовать на выборах, кто имеет право и что необходимо взять с собой на избирательный участок – в материале Фактов ICTV.

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