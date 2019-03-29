PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Суд оккупантов арестовал 23 задержанных крымских татар

За два дня, 27 и 28 марта, суд оккупантов в Симферополе арестовал 23 жителей Крыма, задержанных российскими спецслужбами по подозрению в участии в запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир.

Затримання кримських татар

Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения для задержанных крымских татар в виде содержания под стражей – до 15 мая.

27 мая арестовали девять человек, остальных – на закрытых заседаниях 28 марта.

Пятерых обвинили в создании организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической, остальные проходят как ее участники.

Читайте: Новый этап репрессий: Путин объявил войну крымским татарам

Первым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или пожизненное заключение, а вторым – от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Напомним, 27 марта в оккупированном Крыму российские силовики провели сразу 25 обысков в крымскотатарских активистов.

Фото: Крымская солидарность

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия должна немедленно освободить задержанных крымских татар – ЕС
Новый этап репрессий: Путин объявил войну крымским татарам
Оккупанты через “суд” пытаются отобрать единственный храм ПЦУ в Крыму
Европарламент требует от России немедленно отпустить украинских политзаключенных
Дело Хизб ут-Тахрир: в Крыму проходят массовые обыски
В оккупированном Крыму не осталось украиноязычных школ – правозащитники
На границе с Крымом задержали боевика “Домового”
В Украину не пустили двух российских актеров
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка