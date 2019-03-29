За два дня, 27 и 28 марта, суд оккупантов в Симферополе арестовал 23 жителей Крыма, задержанных российскими спецслужбами по подозрению в участии в запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир.

Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения для задержанных крымских татар в виде содержания под стражей – до 15 мая.

27 мая арестовали девять человек, остальных – на закрытых заседаниях 28 марта.

Пятерых обвинили в создании организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической, остальные проходят как ее участники.

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Первым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или пожизненное заключение, а вторым – от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Напомним, 27 марта в оккупированном Крыму российские силовики провели сразу 25 обысков в крымскотатарских активистов.

Фото: Крымская солидарность