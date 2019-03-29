PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Тимошенко об отношениях с мужем: Это нечто космическое

Юлия Тимошенко рассказала об отношениях со своим мужем, которые длятся уже 39 лет.

Тимошенко об отношениях с мужем: Это нечто космическое

Юлия Тимошенко в программе Интервью с кандидатом в президенты о главном на телеканале ICTV рассказала, как ей удается сохранять баланс между личной жизнью и политической карьерой.

– Мой муж (Александр Тимошенко. – Ред.) – это моя неотъемлемая часть. Мы с ним всю жизнь, еще со школы. Мы 39 лет живем одной жизнью. Он не просто ждет меня дома, он со мной на всех баррикадах.

Тимошенко вспомнила, как муж передал ей в тюрьме (когда и сам находился за решеткой) записку и сказал, чтобы она держалась, потому что он “ради нее выдержит все”.

Читайте: Юлия Тимошенко – кандидат в президенты Украины

– Наши отношения – это значительно больше, чем любовь – это нечто невероятное, это что-то космическое. И поэтому, я думаю, что мы не ждем друг друга – мы просто живем каждый день – счастливой семейной жизнью.

Напомним, Тимошенко раскрыла свой план по возвращению оккупированных территорий.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы 2019: на каждом избирательном участке будут два полицейских и спасатель
В Украине нужно отменить НДС и ввести налог на реализацию – Тимошенко
Порошенко рассказал, как преодолеть трудовую миграцию и поднять экономику
Миллиардные затраты и удары ниже пояса: итоги предвыборной кампании
Выборы 2019: почему важно голосовать и как выбрать кандидата
Кандидат в президенты Деревянко победил в финале программы неДебаты
Проголосуйте за будущее! Леонид Кучма перед выборами 2019 обратился к украинцам
Нарушение прав на выборах: к кому обращаться и что грозит
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка