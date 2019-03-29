Юлия Тимошенко рассказала об отношениях со своим мужем, которые длятся уже 39 лет.

Юлия Тимошенко в программе Интервью с кандидатом в президенты о главном на телеканале ICTV рассказала, как ей удается сохранять баланс между личной жизнью и политической карьерой.

– Мой муж (Александр Тимошенко. – Ред.) – это моя неотъемлемая часть. Мы с ним всю жизнь, еще со школы. Мы 39 лет живем одной жизнью. Он не просто ждет меня дома, он со мной на всех баррикадах.

Тимошенко вспомнила, как муж передал ей в тюрьме (когда и сам находился за решеткой) записку и сказал, чтобы она держалась, потому что он “ради нее выдержит все”.

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– Наши отношения – это значительно больше, чем любовь – это нечто невероятное, это что-то космическое. И поэтому, я думаю, что мы не ждем друг друга – мы просто живем каждый день – счастливой семейной жизнью.

Напомним, Тимошенко раскрыла свой план по возвращению оккупированных территорий.