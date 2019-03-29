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В Киеве на месяц ограничат движение транспорта на Южном мосту

С 1 по 28 апреля в Киеве моста частично ограничат движение транспорта на Южном мосту.

В Киеве на месяц ограничат движение транспорта на Южном мосту

Из-за капитального ремонта деформационного шва будет частично ограничено движение транспорта по Южному мосту в период с 1 по 28 апреля.

Читайте: Киеве перекроют движение: дата и график

В пресс-службе КГГА отметили, что с 11.00 1 апреля до 23.00 28 апреля движение будет ограничено в месте выполнения работ в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Ранее обнародовали схему движения для пешеходов на время реконструкции Шулявского моста, который перекрыли с 16 марта.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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