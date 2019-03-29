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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Укрзализныця придумала, как фильтровать поставщиков масел

Филиал Центр обеспечения производства АО Укрзализныця объявил восемь процедур закупок масел и смазочных материалов общей ожидаемой стоимостью 534 млн грн.

Укрзализныця придумала, как фильтровать поставщиков масел

Железнодорожное предприятие намерено закупить моторные, гидравлические и индустриальные масла и смазочные материалы, сообщает Zалізниця без корупції со ссылкой на Prozorro.

Конечный срок подачи предложений – 9 апреля, аукционы пройдут в середине мая.

Как отмечает издание, в тендерной документации ЦОП определил требования, которым соответствуют лишь некоторые компании. В частности, для участия в закупке участник должен пройти процедуру допуска к применению, которую Укрзализныця внедрила в конце 2017 года.

Согласно стандарту СТП-Н 04-009: 2017 Масла и смазки для тягового подвижного состава, машин и механизмов АО Укрзализныця. Порядок допуска к применению (Приложение №11 к тендерной документации), введенного в действие приказом АО Укрзализныця от 13.12.2017 №765, масла и смазочные материалы должны пройти процедуру допуска к применению.

Между тем, согласно законодательству отраслевые стандарты применяются исключительно на добровольных началах, а заказчик не может требовать от участников документы, не предусмотренные законодательством.

Кроме того, в приказе АО Укрзализныця №765 отмечается, что осуществление процедуры “допуска к эксплуатации” на подвижном составе масел проводится по ГОСТ 15.001. Однако ГОСТ 15.001 утратил силу с 1 января 2019 года. Таким образом Укрзализныця ссылается на недействительный документ при внедрении процедуры “допуска к применению” масел.

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Также процедурой предусмотрено отсылки на межгосударственные стандарты – ГОСТы, которые Украина отменила еще в 2015 году.

Zалізниця без корупції также пишет, что за последние два года Укрзализныця закупила масла почти 1,2 млрд грн. Единственными поставщиками являются компании Азмол и Агринол. Посредниками в реализации продукции выступают компании Мироил и группа компаний с орбиты Трейд Коммодити.

К слову, уровень износа всех путей УЗ достиг 50%, а полной реконструкции требуют 27% магистралей.

Источник: Enkorr

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