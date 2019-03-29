Кандидат в президенты Юлия Тимошенко в эксклюзивном интервью ICTV рассказала, как собирается восстановить доверие украинцев к власти, где возьмет средства для реализации предвыборной программы и какой будет Украина при ее президентстве.

Юлия Тимошенко стала гостьей программы Интервью с кандидатом в президенты о главном на телеканале ICTV, которая выходит перед выборами президента Украины.

В частности, народный депутат, лидер фракции ВО Батькивщина ответила, как собирается восстанавливать подорванное доверие украинцев к власти в случае победы на выборах.

– Это очень сложная задача. Украина не просто имеет 9% доверия к власти среди населения, а наша страна заняла последнее место в мире среди 190 стран, которые учтены в Организации объединенных наций.

По мнению Тимошенко, изменить ситуацию с доверием к политикуму среди украинцев не помогут “никакие слова, никакие лозунги, никакие убеждения”. У нового президента есть только один шанс вернуть доверие к власти исключительно делами, считает нардеп.

– Если я не смогу вернуть Украине успешность, а людям веру в свою собственную национальную власть, я буду считать, что прожила жизнь зря. Меня не интересуют ни деньги, ни виллы, ни самолеты. Я пережила эти цели еще в 90-х годах.

Кандидат также поделилась с ведущими ICTV тем, каким будет первый указ “президента Юлии Тимошенко”.

– Первый мой указ будет о наложении вето на решение правительства об установлении незаконной цены на газ собственной добычи.

Кроме этого, в случае победы Тимошенко обещает воспользоваться правом президента в первую очередь поставить на рассмотрение законопроекты о регулировании рынка газа и обязательном медицинском страховании.

– Цена на газ будет снижена вдвое, – обещает нардеп.

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Объяснила Тимошенко и то, где собирается взять средства для масштабной трансформации Украины, которую декларирует в предвыборной программе.

Во-первых, кандидат собирается перестроить экономику, чтобы страна “больше не торговала сырьем, что делает Украину отсталой”.

Во-вторых, Тимошенко планирует вывести экономику из тени, снизив налоговую нагрузку на бизнес и изменить базу налогообложения. Для этого достаточно принять два закона – новый налоговый кодекс, которым НДС будет заменен на налог на реализацию, а также закон о деофшоризации, считает кандидат.

В конце, Тимошенко описала, какой будет Украина при ее президентстве.

– Я не верю в добровольное служение бюрократического аппарата народу, я верю только в систему, которая поставит их в такие условия – от президента до начальника ЖЭКа – которые вынуждены будут служить народу, и шаг в право, шаг влево от закона – и они будут отвечать.

К слову, Факты ICTV собрали для всю необходимую информацию о кандидате Юлии Тимошенко.