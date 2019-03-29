Центральная избирательная комиссия сообщила, что в бюллетенях первого тура президента Украины будет 39 фамилий.

В бюллетенях в первом туре выборов президента Украины будет 39 фамилий кандидатов и напротив ни одного из них не будет штампа Выбыл.

Все кандидаты, которые хотели сняться с выборов президента, должны подать соответствующее заявление в ЦИК за 23 дня до первого тура, то есть 7 марта.

Если подобное обращение поступало позже, то ЦИК его не рассматривала.

В Центральной избирательной комиссии добавили, что все заявления кандидатов о снятии с выборов не несут никаких последствий, поскольку не было соответствующего решения ЦИК.

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К слову, 21 марта Центральная избирательная комиссия показала бюллетени, которые будут использовать в первом туре выборов президента Украины.