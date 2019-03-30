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Факты / Украина / Общество

Киевский военный лицей имени Богуна впервые проведет набор девушек

Впервые на обучение в Киевский военный лицей имени Богуна примут девушек.

Жінка військовий

Киевский военный лицей имени Ивана Богуна планирует в этом году принять на обучение около 30 девушек.

По словам начальника лицея Игоря Гордийчука, в первый год обучения планируется набрать минимальное количество учениц – от 10 до 30 девушек.

Если же год покажется удачным, то руководство лицея будет увеличивать количество учениц.

Требования для поступления в лицей для девушек и парней будут одинаковыми.

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Гордийчук считает, что девушки могут обеспечивать спецрадиосвязь, информационно-психологические операции, кибербезопасность.

К слову, у бригад Сухопутных войск ВСУ появится новая символика.

Источник: Минобороны

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