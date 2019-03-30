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Факты / Украина / Политика

Поставили штамп Выбыл: во Львовской области испортили 180 бюллетеней

Глава одной из участковых избирательных комиссий во Львовской области испортила 180 бюллетеней.

Поставили штамп Выбыл: во Львовской области испортили 180 бюллетеней

Глава одной из участковых избирательных комиссий во Львовской области поставила штамп Выбыл напротив одного из кандидатов в президенты в 180 бюллетенях, тем самым испортив их.

По информации правоохранителей, глава участковой избирательной комиссии услышала, что один из кандидатов снялся с выборов, после чего и начала ставить указанные штампы.

29 марта женщина обнаружила ошибку и обратилась в окружную избирательную комиссию.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 158 УК Украины (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов).

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, Центральная избирательна комиссия запретила ставить штамп Выбыл в бюллетенях.

Источник: Нацполиция

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