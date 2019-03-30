Результаты выборов 2019 будут известны уже 31 марта. Факты ICTV подготовили проект, где рассказывают о самом важном в день выборов – об экзит-полах, особенностях их проведения, нарушениях и их предупреждениях.

Выборы 2019 состоятся уже в воскресенье – 31 марта. Официальные результаты голосования ЦИК обнародует в течение 10 дней.

Однако, данные экзит-пола 2019 Факты ICTV сообщат уже в 20:00 31 марта.

Мы собрали для вас все, что нужно знать избирателю – почему нашему экзит-полу можно доверять, как он проводятся и что отличает его от других. Кроме того, мы напоминаем, как вести себя на участке, чтобы не нарушать законодательство, как распознать фальсификации, нарушения и куда обращаться, если они происходят на ваших глазах.

Экзит-полы – это социологические опросы избирателей, которые проводят в день голосования на выходе из избирательных участков.

Они контролируют качество и прозрачность избирательных процедур. Кроме того, публикуются уже в день выборов и имеют незначительную погрешность (до 2,5%), что позволяет узнать приблизительные результаты уже после закрытия участков.

Национальный экзит-пол финансируется международными организациями и не зависит от политических сил или кандидатов, в отличие от ряда других экзит-полов, которые также будут проводиться в этот день. Качество его результатов будут гарантировать сразу две социологические компании (КМИС и Центр Разумкова), которые будут одновременно делать опрос.

Однако, эти данные – не окончательны.

В выборку для опросов не включают специальные участки (больницы, тюрьмы, воинские части, зарубежные участки и голосования на дому). Это около 5% избирателей. Именно поэтому возможна погрешность до 2,5%.

Для сравнения, в 2012 году она составляла – 1,9%, в 2014 году – 1,3%.

Интервьюеры будут выбирать каждого 12-го избирателя, выходящего с участка.

Будет проведен анонимный опрос – респондент сам заполняет бумажную анкету и вбрасывает ее в ящик экзит-пола.

Анкета будет содержать вопрос о выборе, который сделал человек, его поле, возрасте, образовании, а также времени, которые ему понадобилось для принятия решения.

Кроме того, следует быть внимательными на избирательных участках. Увидев подозрительное поведение, обратите на это внимание – возможно на ваших глазах разворачивается схема фальсификации. Фальсификации могут иметь различные формы, однако Факты ICTV исследовали самые распространенные из них.

Карусель. Человек выносит чистый бюллетень за пределы участка и передает его руководителю схемы, тот заполняет необходимые поля и передает бюллетень следующему человеку, который идет голосовать. В урну он бросает предварительно заполненный бюллетень, а свой чистый выносит с участка и отдает руководителю.

Поэтому, если вас будут просить за вознаграждение вынести свой бюллетень, не соглашайтесь – вас пытаются впутать в схему.

Мертвые души. Технология не нова – в списки избирателей вносят имена умерших или несуществующих лиц, а затем за них голосуют. Однако в этом году ситуация особая – могут быть манипуляции с жителями временно оккупированных территорий и работниками, которые находится за границей.

Поэтому придя на участок, обратите внимание, не успел ли кто-то оставить свою подпись в списке избирателей за родственника или знакомого, который точно находится не по месту регистрации, или же за рубежом.

Вбрасывания. Опуская свой бюллетень в урну, избиратель подкладывает еще несколько заранее заполненных листов. Такие схемы используют ближе к закрытию участков – становится понятно, сколько избирателей не появилось и сколько свободных бюллетеней остается.

Исчезающие чернила и недействительные бюллетени. Будьте внимательны – в кабинки для голосований могут класть ручки, чернила которых со временем исчезают. При подсчете голосов такой бюллетень считается недействительным. Лучше приходить со своей ручкой.

Кроме того, бюллетень может быть заранее недействительным – внимательно проверьте, имеются ли на нем все подписи и нет ли дополнительных отметок.

Классический подкуп. Классическая схема, когда у участков ходят люди, которые предлагают деньги за голос.

Однако это становится сложнее отследить – больше не популярно передавать деньги из рук в руки, рискуя быть замеченными. Переписку ведут через месседжер, а деньги перебрасывают на карточку. В подтверждение того, что избиратель выполнил условия, он просто высылает фото своего бюллетеня “заказчику”.

Платочек. Это можно считать не отдельной махинацией, а продолжением предыдущих. Члены избирательного участка, которые задействованы в схеме, одевают аксессуар (платок, значок, брошь и пр.), Который отличает их от других. Накануне закрытия участка к этому члена комиссии приходят участники схемы с любыми паспортами и голосуют за “мертвых душ” или тех, кто не появился.