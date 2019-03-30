СБУ накануне выборов президента перешла на усиленный режим несения службы.
Накануне выборов в Украине бойцы спецподразделения Центра специальных операций А начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине.
Как сообщил глава Службы безопасности Василий Грицак, порядок в государстве и покой граждан Украины является важным элементом для обеспечения выборов.
Для патрулирования также привлекли боевые машины и беспилотную авиацию.
Выборы 2019: спецподразделение СБУ перешло на усиленный режим / 8 фотографий
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Василий Грицак добавил, что по его мнению, выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно.
Ранее Факты ICTV писали, как проголосовать на выборах 2019.
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