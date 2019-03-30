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Факты / Украина

Выборы 2019: спецподразделение СБУ перешло на усиленный режим

СБУ накануне выборов президента перешла на усиленный режим несения службы.

Выборы 2019: спецподразделение СБУ перешло на усиленный режим

Накануне выборов в Украине бойцы спецподразделения Центра специальных операций А начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине.

Как сообщил глава Службы безопасности Василий Грицак, порядок в государстве и покой граждан Украины является важным элементом для обеспечения выборов.

Для патрулирования также привлекли боевые машины и беспилотную авиацию.

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Выборы 2019: спецподразделение СБУ перешло на усиленный режим / 8 фотографий

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Василий Грицак добавил, что по его мнению, выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно.

Ранее Факты ICTV писали, как проголосовать на выборах 2019.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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