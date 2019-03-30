Украинские военные успешно поразили позиции оккупантов на так называемом “крокодиле”.

Военнослужащие королевской бригады осуществили поражение позиции боевиков, с которой они вели обстрелы из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила.

Террикон на окраине Петровского района Донецка, с которого оккупанты могли контролировать дорогу Красногоровка – Марьинка и указанные поселения, называют “крокодилом”.

Там противник располагал наблюдательный пост и свои позиции.

– Несколько дней назад, благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих королевской бригады было осуществлено успешное огневое поражение позиций противника на “крокодиле”, – говорится в сообщении.

















ВСУ поразили позиции противника на Донецком направлении / 4 фотографии

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К слову, украинские военные смогли уничтожить блиндаж боевиков на Донбассе.

Фото: пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила