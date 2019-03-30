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Факты / Украина

ВСУ поразили позиции противника на Донецком направлении

Украинские военные успешно поразили позиции оккупантов на так называемом “крокодиле”.

ВСУ поразили позиции противника на Донецком направлении

Военнослужащие королевской бригады осуществили поражение позиции боевиков, с которой они вели обстрелы из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила.

Террикон на окраине Петровского района Донецка, с которого оккупанты могли контролировать дорогу Красногоровка – Марьинка и указанные поселения, называют “крокодилом”.

Там противник располагал наблюдательный пост и свои позиции.

– Несколько дней назад, благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих королевской бригады было осуществлено успешное огневое поражение позиций противника на “крокодиле”, – говорится в сообщении.

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ВСУ поразили позиции противника на Донецком направлении / 4 фотографии

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К слову, украинские военные смогли уничтожить блиндаж боевиков на Донбассе.

Фото: пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила

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