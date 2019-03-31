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Факты / Украина / Политика

Бейджи кандидатов и бюллетени “своим”: 4 главных нарушения на выборах

Выборы президента Украины 2019 столкнулись с четырьмя видами нарушений в день голосования.

Бейджи кандидатов и бюллетени “своим”: 4 главных нарушения на выборах

Выборы президента Украины 2019 имеют проблемами в день голосования, заявили в Комитете избирателей Украины.

Указываются четыре наиболее распространенных вида нарушений.

Незаконная агитация. В избиркомах в большинстве регионов были замечены наблюдатели одного из кандидатов, пришедшие с бейджами с символикой кандидата. Такое нарушение привело к конфликтным ситуациям, сообщили в КИУ.

Кроме этого представители пяти кандидатов распространяли агитлистовки.

Проблемы в работе УИК. Из-за ошибки членов трех УИК, которые поставили штамп “выбыл” напротив фамилии одного из кандидатов, были испорчены сотни бюллетеней.

Также в КИУ отмечают нарушения, когда избирателям позволяют проголосовать без документов, либо не допускают к волеизъявлению людей с ID-картами.

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Съемка заполненных бюллетеней. Украинцы нарушают действующее законодательство о выборах, фотографируя в кабинках документ с проставленной отметкой. Люди делают это с разной целью – кто-то для соцсетей, а кто-то для того, чтобы получить финансовую выгоду.

Провокации. Наблюдатели КИУ сообщили о факте нападения мужчины на избирком. В Черниговской области пьяный местный житель на одном из избирательных участков бросил зажигательную смесь в сторону кабинок для голосования.

К слову, все информацию про выборы 2019 в Украине онлайн можно прочитать в материале Фактов ICTV.

Источник: КВУ

Фото: Dreamstime

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