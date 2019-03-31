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Факты / Украина / Политика

Факты ICTV опубликуют данные экзит-пола в 20:00

В день выборов президента Украины, 31 марта, в 20:00 наш сайт опубликует первые данные экзит-пола, рейтинг кандидатов.

Факты ICTV опубликуют данные экзит-пола в 20:00

Результаты Национального экзит-пола выборов президента Украины 2019 будут опубликованы на сайте Факты ICTV ровно в 20:00. Напомним, что погрешность данных экзит-пола составляет максимум 2,5% по сравнению с официальными данными ЦИК.

В 23:00 наш сайт опубликует окончательные данные Национального экзит-пола – подсчет голосов на момент закрытия избирательных участков.

Напомним также, что в течение всего дня и на следующий день после выборов вы можете следить за последними новостями с избирательных участков, штабов кандидатов в президенты, а также Центральной избирательной комиссии на нашем сайте.

Специальные выпуски Фактов ICTV будут выходить в 12:45, 15:45 и 20:00. В 18:45 ожидайте выпуск программы Факты тижня.

Ранее мы писали о том, как функционирует экзит-пол и стоит ли ему доверять.

Не забудьте отдать свой голос на президентских выборах 31-го марта!

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