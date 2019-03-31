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Фотографировал бюллетень: в Запорожской области задержали мужчину

В Запорожской области задержали мужчину, который попытался сфотографировать избирательный бюллетень.

Фотографировал бюллетень: в Запорожской области задержали мужчину

В Вольнянске (Запорожская область) правоохранители задержали мужчину, который пытался сфотографировать избирательный бюллетень.

Случай произошел на избирательном участке №116.

Работники избирательной комиссии заметили, как мужчина попытался сфотографировать бюллетень в кабинке и сообщили об этом полицейским.

Читайте: Экзит-пол – выборы в Украине 2019

К слову, Факты ICTV рассказали, как проголосовать на выборах 2019.

Источник: УНН

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