Перший тур выборов президента Украины подходят к концу. Какова явка, как голосуют украинцы и какие произошли нарушения – в материале Фактов ICTV.

Первый тур выборов в Украине 2019 завершается. Уже успели проголосовать кандидаты в президенты и другие политики, а общественные организации и независимые наблюдатели зафиксировать сотни нарушений.

Если вы еще не успели проголосовать, участки будут открыты до 8 часов вечера.

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Явка на выборах 2019

Граждане активно идут на избирательные участки. По данным ЦИК, по состоянию на 13:30 бюллетени получило почти 5 млн украинцев – это 16,63% избирателей. А уже в 15:00 ЦИК передает о 44,98% на 189 округах (всего в Украине 199 округов).

По данным Опоры, по состоянию на 16:00 явка избирателей составила 48,9% (возможна погрешность в 0,6%).

Напомним, явка на выборах 2014 составила 59,5%. Тогда по состоянию на 11 утра уже проголосовало 17,6% избирателей.

– Если сравнивать явку с 2014 годом, она примерно такая же. Ничего аномального не произошло. Нет ни бойкота избирателей, ни массовой активности, – отмечает Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины.

Напоминаем, в 20:00 Факты ICTV опубликуют результаты экзит-полов выборов в Украине 2019.

Сейчас интервьюеры проводят анонимные опросы на избирательных участках.

– Мы до последнего не знаем, кто лидирует, потому что голосование анонимное. Много отказов, потому что люди по телевизору услышали, что не надо верить рейтингам. Когда они убеждаются, что голосование действительно анонимное и мы никак не влияем, тогда соглашаются, – рассказывают они Фактам ICTV.

На этом участке опрашивают каждого 18-го. Однако цифра отличается в зависимости от количества избирателей. Они добавляют, что голосовать приходят в основном люди старше 50 лет, в то время как молодежи очень мало.

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Явка за границей

Активно работают и зарубежные участки. Таких открыто 101 в 72 странах мира. Кстати, в России в этом году участков нет.

Самая первая открылась в Австралии – в 23:00 30 марта, так что выборы там уже закончились. Впрочем, явка там очень низкая – среди заявленных 1737 человек пришло только 125.

В отличие от Австралии, в столице Чехии, Праге, образовались огромные очереди. По состоянию на 17.00 проголосовало уже 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось и об очередях в Варшаве.

Последним закроется американский участок в Сан-Франциско – в 6:00 утра 1 апреля.

Нарушения на выборах

Без нарушений традиционно не обошлось.

По состоянию на 13:00 в Нацполицию поступило 284 сообщений о нарушениях, а также было открыто три уголовных производства. А по состоянию на 15:00 заявлений было уже 650, в 17:00 – 1360.

Наиболее частые случаи – незаконная агитация, подкуп избирателей, повреждение бюллетеня, фотографирование бюллетеня и попытки выноса бюллетеней с участков.

Есть и хулиганство. На Черниговщине, например, один избиратель пытался поджечь кабинку для голосования. Он швырнул зажигательную смесь, однако возгорание удалось вовремя ликвидировать. Его доставили в местный участок полиции.

Да данным Нацполиции, в течение дня поступило 15 сообщений о заминировании. Однако, они не подтвердились. Хотя на этих участках голосование прекращалось на определенный период.

Алексей Кошель отмечает, что больше всего фиксируют нарушений в работе участковых избирательных комиссий.

– Большинство из них – типичные нарушения, которые мы наблюдаем во время всех избирательных кампаний. Неприспособленные помещения для голосования, например, в одном из помещений расположен буфет. Во Львове на 17 участках отсутствует достаточное количество урн для голосования на дому.

В общественной организации Опора неоднократно фиксировали случаи голосования без документов. Частые подобные инциденты в Житомирской области.

Люди приходят без документов, с ксерокопиями, с водительскими правами и пенсионными удостоверениями. Таких случаев зафиксировано на 9% участков, в большинстве случаев – в селах.

В Комитете избирателей также с подобным сталкивались:

– Члены комиссии очень свободно трактуют действующее законодательство. Встречались единичные факты, когда позволяли проголосовать с загранпаспортом, и наоборот, запрещали голосования с ID-картой или требовали у избирателей справку о месте регистрации для владельцев ID-карточек. Это нарушение норм действующего законодательства.

Частые случаи и фотографирования бюллетеня, что тоже караются законом. Согласно законодательству голосование является тайным, а фото и видеофиксация результата волеизъявления – нарушение этой тайны.

Частота подобных нарушений уже превысила показатели прошлых выборов.

– По состоянию на 12:00 нарушение тайны голосования зафиксировано на 5,7% участков. В 2014 году такое нарушение было на 4,2% участков, – рассказывает Фактам ICTV Ольга Айвазовская.

В частности факты фотографирования были зафиксированы на 2% участков. В 2014 году таких было вдвое меньше – 1%.

Алексей Кошель напоминает, что за такое нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. А если закон докажет, что фото – это часть механизма по подкупу избирателей, то нарушитель может нести и уголовную ответственность.

– Стоит всех призвать – приходите на выборы, фотографируйтесь у избирательных участков, внутри избирательных участков, но не фотографируйте свой заполненный бюллетень, потому что это повод вызвать Национальную полицию и открыть производство, – добавляет он.

Нарушение незначительные

ЦИК передает, что по состоянию на 15:00 факты нарушения – незначительные:

– Есть единичные случаи подвоза граждан, фото с бюллетенями, но, в общем, системных нарушений на выборах нет.

Кстати, Алексей Кошель также отмечает, что масштабных нарушений законодательства не зафиксировано.

– Мы зафиксировали лишь несколько фактов, которые могут свидетельствовать о контролируемом голосовании. По состоянию на обед, эти факты не являются массовыми. Никакой тенденции по регионам Украины не проявляется. Если сравнивать, то по крайней мере первая часть дня прошла на уровне президентских выборов 2014 года.

Итак, пока масштабных схем подкупов и фальсификаций не обнаружено. Выборы проходят в основном спокойно.

Факты ICTV продолжают следить за ходом событий на выборах президента Украины 2019.

Лилия Ященко