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Факты / Украина / Политика

Гигантская очередь: как в Праге голосуют за президента Украины

Выборы президента Украины в Чехии отмечаются традиционно высоким интересом избирателей.

Гигантская очередь: как в Праге голосуют за президента Украины

Выборы президента Украины 2019 отмечаются огромным ажиотажем среди украинских избирателей, живущих в Чешской республике.

Так, на фото, опубликованном послом Украины, видно длинную очередь, которая образовалась перед избиркомом в Праге.

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Гигантская очередь: как в Праге голосуют за президента Украины / 2 фотографии

Как известно, в Чешской Республике были созданы два избирательных участка – в Праге и Брно.

Читайте: Избиратели без паспортов, Кличко с велосипедом и Тимошенко с цветами: как проходят выборы 2019

К слову, все информацию про выборы 2019 в Украине онлайн можно прочитать в материале Фактов ICTV.

Фото: Факты ICTV

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