Выборы президента Украины в Чехии отмечаются традиционно высоким интересом избирателей.

Выборы президента Украины 2019 отмечаются огромным ажиотажем среди украинских избирателей, живущих в Чешской республике.

Так, на фото, опубликованном послом Украины, видно длинную очередь, которая образовалась перед избиркомом в Праге.









Гигантская очередь: как в Праге голосуют за президента Украины / 2 фотографии

Как известно, в Чешской Республике были созданы два избирательных участка – в Праге и Брно.

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К слову, все информацию про выборы 2019 в Украине онлайн можно прочитать в материале Фактов ICTV.

Фото: Факты ICTV