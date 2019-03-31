На Волыни наблюдателя от гражданской сети Опора не пустили на избирательный участок.

В селе Новостав Гороховского района наблюдателя от Опоры не пустили на утреннее заседание комиссии избирательного участка. Ему сообщили, что всех запустят, когда откроются избирательные участки – в 8.00.

На место инцидента вызвали полицию, наблюдатель ОПОРЫ подаст соответствующее заявление.

То, что наблюдателя от организации не пустили на заседание комиссии противоречит ч. 1, ст. 9 69 закона Украины , “официальный наблюдатель от партии, кандидата на пост президента Украины, общественной организации имеет право присутствовать с соблюдением требований настоящего Закона на заседаниях участковых и окружной избирательных комиссий…”.

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К слову, Факты ICTV публиковали, как голосовать на выборах 2019.

Источник: Опора