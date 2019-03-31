В Украине на выборах президента уже проголосовали около 5 млн избирателей.

На выборах президента в Украине 2019 проголосовали 4 млн 848 тыс. 926 граждан.

Такие данные сообщил во время брифинга заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский.

В 198 округах уже проголосовали 16,67% избирателей.

Сведения об активности избирателей прислали 198 территориальных избирательных округов.

Данные по областях:

Винницкая (11 – 18 избирательные округа) – 17,09%;

Волынская (19 – 23) – 14,82%;

Днепропетровская (24 – 40) – 19,49%;

Донецкая (41 – 61) – 18,17%;

Житомирская (62 – 67) – 16,30%;

Закарпатская (68 – 73) – 8,30%;

Запорожская (74 – 82) – 20,74%;

Ивано-Франковская (83 – 89) – 11,51%;

Киевская 90 – 98) – 17,82%;

Кировоградская (99 – 103) – 20,05%;

Луганская (104 – 114) – 20,61%;

Львовская (115 – 126) – 12,40%;

Николаевская (127 – 132) – 19%;

Одесская (133 – 143) – 14,75%;

Полтавская (144 – 151) – 20,55%;

Ровенская (152 – 156) – 14,15%;

Сумская (157 – 162) – 19,20%;

Тернопольская (163 – 167) – 12,46%;

Харьковская (168 – 181) – 17,09%;

Херсонская (182 – 186) – 18,94%;

Хмельницкая (187 – 193) – 16,71%;

Черкасская (194 – 200) – 20,08%;

Черновицкая (201 – 204) – 10,47%;

Черниговская (205 – 210) – 20,11%;

Киев (211 – 223) – 15,60%.

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Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы президента 2019 в Украине онлайн.