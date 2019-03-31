В Украине на выборах президента уже проголосовали около 5 млн избирателей.
На выборах президента в Украине 2019 проголосовали 4 млн 848 тыс. 926 граждан.
Такие данные сообщил во время брифинга заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский.
В 198 округах уже проголосовали 16,67% избирателей.
Сведения об активности избирателей прислали 198 территориальных избирательных округов.
Данные по областях:
- Винницкая (11 – 18 избирательные округа) – 17,09%;
- Волынская (19 – 23) – 14,82%;
- Днепропетровская (24 – 40) – 19,49%;
- Донецкая (41 – 61) – 18,17%;
- Житомирская (62 – 67) – 16,30%;
- Закарпатская (68 – 73) – 8,30%;
- Запорожская (74 – 82) – 20,74%;
- Ивано-Франковская (83 – 89) – 11,51%;
- Киевская 90 – 98) – 17,82%;
- Кировоградская (99 – 103) – 20,05%;
- Луганская (104 – 114) – 20,61%;
- Львовская (115 – 126) – 12,40%;
- Николаевская (127 – 132) – 19%;
- Одесская (133 – 143) – 14,75%;
- Полтавская (144 – 151) – 20,55%;
- Ровенская (152 – 156) – 14,15%;
- Сумская (157 – 162) – 19,20%;
- Тернопольская (163 – 167) – 12,46%;
- Харьковская (168 – 181) – 17,09%;
- Херсонская (182 – 186) – 18,94%;
- Хмельницкая (187 – 193) – 16,71%;
- Черкасская (194 – 200) – 20,08%;
- Черновицкая (201 – 204) – 10,47%;
- Черниговская (205 – 210) – 20,11%;
- Киев (211 – 223) – 15,60%.
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Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы президента 2019 в Украине онлайн.