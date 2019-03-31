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Факты / Украина

На выборах проголосовали почти 5 млн избирателей

В Украине на выборах президента уже проголосовали около 5 млн избирателей.

Вибори

На выборах президента в Украине 2019 проголосовали 4 млн 848 тыс. 926 граждан.

Такие данные сообщил во время брифинга заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский.

В 198 округах уже проголосовали 16,67% избирателей.

Сведения об активности избирателей прислали 198 территориальных избирательных округов.

Данные по областях:

  • Винницкая (11 – 18 избирательные округа) – 17,09%;
  • Волынская (19 – 23) – 14,82%;
  • Днепропетровская (24 – 40) – 19,49%;
  • Донецкая (41 – 61) – 18,17%;
  • Житомирская (62 – 67) – 16,30%;
  • Закарпатская (68 – 73) – 8,30%;
  • Запорожская (74 – 82) – 20,74%;
  • Ивано-Франковская (83 – 89) – 11,51%;
  • Киевская 90 – 98) – 17,82%;
  • Кировоградская (99 – 103) – 20,05%;
  • Луганская (104 – 114) – 20,61%;
  • Львовская (115 – 126) – 12,40%;
  • Николаевская (127 – 132) – 19%;
  • Одесская (133 – 143) – 14,75%;
  • Полтавская (144 – 151) – 20,55%;
  • Ровенская (152 – 156) – 14,15%;
  • Сумская (157 – 162) – 19,20%;
  • Тернопольская (163 – 167) – 12,46%;
  • Харьковская (168 – 181) – 17,09%;
  • Херсонская (182 – 186) – 18,94%;
  • Хмельницкая (187 – 193) – 16,71%;
  • Черкасская (194 – 200) – 20,08%;
  • Черновицкая (201 – 204) – 10,47%;
  • Черниговская (205 – 210) – 20,11%;
  • Киев (211 – 223) – 15,60%.

Читайте: Экзит-пол – выборы 2019

Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы президента 2019 в Украине онлайн.

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