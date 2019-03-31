В Киеве на выборах президента Украины в школе вывесили карту Украины без Крыма.

В актовом зале столичной школы во время выборов президента вывесили изображение Украина без Крыма, сообщает группа Защити свой голос в Facebook.

Инцидент произошел на избирательном участке, который расположен по адресу улица Серджо Лифаря, 14 в школе №276.

Гражданской платформы обратилась к Нацполиции с просьбой немедленно отреагировать на ситуацию. Пока никаких заявлений со стороны правоохранителей не было.

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К слову, всю информацию про выборы 2019 в Украине онлайн можно прочитать в материале Фактов ICTV.