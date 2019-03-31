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Факты / Украина / Политика

Перед вторым туром выборов нужны дебаты – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назвал дебаты ключевым элементом второго тура выборов.

Перед вторым туром выборов нужны дебаты – Порошенко

Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов президента Украины должны пройти предвыборные дебаты кандидатов.

– Выборы – во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты, – заявил Порошенко.

Читайте: Выборы президента Украины 2019 – официальные результаты экзит-пола

К слову, 20 марта первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко и нардеп Мария Ионова зарегистрировали законопроект об обязательных дебатах кандидатов перед вторым туром выборов.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля 2019 года.

К слову, всю информацию про выборы 2019 в Украине онлайн можно прочитать в материале Фактов ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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