PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на сегодня, 31 марта (КАРТА)

31 марта в Украине будет тепло и солнечно.

погода в Украине

На всей территории страны будет царить солнечная погода, дождей не прогнозируется. Температура воздуха днем прогреется до 18 градусов тепла.

На востоке днем 13-16 выше нуля, ночью 2-4 градуса тепла.

На западе теплее всего, там местами воздух прогреется до +18°. Ночью 0-4 выше нуля.

На юге страны до +17° днем и 3-6° ночью.

В Киеве сегодня солнечно, днем 15-17°, ночью 2-4°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 31 марта

Напомним, что сегодня в Украине проходят выборы президента. Факты ICTV следят за всеми важнейшими событиями.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка