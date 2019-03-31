31 марта в Украине будет тепло и солнечно.
На всей территории страны будет царить солнечная погода, дождей не прогнозируется. Температура воздуха днем прогреется до 18 градусов тепла.
На востоке днем 13-16 выше нуля, ночью 2-4 градуса тепла.
На западе теплее всего, там местами воздух прогреется до +18°. Ночью 0-4 выше нуля.
На юге страны до +17° днем и 3-6° ночью.
В Киеве сегодня солнечно, днем 15-17°, ночью 2-4°.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 31 марта
Напомним, что сегодня в Украине проходят выборы президента. Факты ICTV следят за всеми важнейшими событиями.
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