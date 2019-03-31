В полиции пообещали заняться фактом голосования кандидата в президенты Олега Ляшко.

Советник главы МВД Иван Варченко заявил, что полиция даст правовую оценку действиям кандидата в президенты Олега Ляшко, который показал журналистам заполненный бюллетень.

По его словам, действия кандидата в президенты могут быть квалифицированы как такие, которые имеют признаки уголовного преступления.

– Закон прямо запрещает демонстрацию избирательного бюллетеня в помещении для голосования, не в кабинке, где вы осуществляете, а уже в помещении, – сказал Варченко.

Он добавил, что избирателям запрещено рассказывать, за кого они отдали свой голос или же показывать заполненный бюллетень.

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К слову, Факты ICTV писали о том, как проголосовать на выборах 2019.