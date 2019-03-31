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Факты / Украина / Политика

Результаты выборов: в КИУ предупредили о фейковых экзит-полах

В сети и СМИ обнародуют данные экзит-полов, которые могут быть искусственными.

Результаты выборов: в КИУ предупредили о фейковых экзит-полах

Последние 2 часа известные журналисты, блогеры и политики обнародуют экзит-полы.

Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

– Такая деятельность запрещена законодательством. КИУ призывает не обнародовать такие материалы. Ведь это может быть искусственная информация.

Среди положительных тенденций дня голосования отмечается пассивность в применении технологии подкупа избирателей, заявил Кошель.

Читайте: Экзит-пол – выборы в Украине 2019

– По состоянию на 16.00 – всего зафиксированы четыре таких примера. Еще 10 случаев – люди выносили бюллетень с избирательного участка.

Горячая линия, по которой можно сообщать о нарушениях законодательства – 0800212585.

К слову, результаты Национального экзит-пола выборов президента Украины 2019 будут опубликованы на сайте Факты ICTV ровно в 20.00.

Фото: Dreamstime

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