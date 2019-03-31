Несмотря на перевод часов, украинцы еще с восьми утра начали приходить на избирательные участки. Но ажиотаж возник преимущественно там, где голосовали украинские политики.

Действующий президент Петр Порошенко на избирательный участок в Киеве пришел со всей большой семьей.

Юлия Тимошенко едва ли не впервые на выборах голосовала не в родном Днепре, а в Киеве. На участок пришла вместе с мужем Александром и давним соратником по партии Иваном Кириленко.

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Количество телекамер и журналистов, казалось, было больше, чем самих избирателей на участке, где голосовал Владимир Зеленский. Шоумен вместе с женой, едва протиснулись для получения бюллетеня. Кандидат много шутил и улыбался. Сказал, что проголосовал за достойного человека. За кого именно, правда, не сказал.

Анатолий Гриценко пришел на участок как всегда с женой, известной журналисткой Юлией Мостовой. Правда, ее фамилию изначально не смогли найти в списках избирателей.

Александр Вилкул на участке был в хорошем настроении. Сказал, что в случае фальсификаций во время выборов его штаб знает, как с ними бороться.

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Мэр Киева Виталий Кличко приехал на участок после тренировки, на велосипеде. И просто в тренировочном костюме пошел голосовать.

Премьер-министр Владимир Гройсман – один из немногих топ-политиков, кто голосовал в этот день не в Киеве. А вместе с женой в родной Виннице, по месту регистрации.

Лидер Народного фронта Арсений Яценюк пришел на участок вместе с супругой Терезией. Говорит, до последнего колебался, за кого отдать свой голос.

Второй президент Украины Леонид Кучма во время голосования, на которое традиционно пришел с женой Людмилой, подчеркнул, что главное для страны – достичь мира.

Убедиться воочию, как идет процесс волеизъявления – на одну из столичных участков этого дня пришла и посол США Мари Йованович.

Как рассказал председатель избирательного участка, посол очень интересовалась: были во время голосования какие-то нарушения, и долго рассматривала наш избирательный бюллетень.

К слову, бейджи кандидатов и бюллетени “своим”: 4 главных нарушения на выборах.