Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что результаты экзит-полов – это еще не конечный результат выборов, и пообещала после 24.00 объявить предварительные результаты выборов.

Юлия Тимошенко заявила, что ее команда провела свой экзит-пол результатов голосования на президенских выборах в Украине.

– Мы не оспариваем первое место Владимира Зеленского с результатом 27% по нашему экзит-полу, на втором месте находится наша команда с результатом 20% и на третьем месте Петр Порошенко – 17,5%, – сказала она.

По ее словам, ее команда также ведет параллельный подсчет голосов, результаты которого объявит после 24.00.

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– Это значит, что мы будем получать копии протоколов в электронной форме с каждого избирательного участка и после полуночи их объявлять. Кроме того, мы рассчитываем до конца завтрашнего дня, 1 апреля, собрать оригиналы протоколов с мокрыми печатями и показать их обществу, – сказала кандидат.

Напомним, согласно данным Национального экзит-пола – результатов выборов 2019, на первом месте с результатом 30,4% Владимир Зеленский, на втором – Петр Порошенко (17,8%) и на третьем – Юлия Тимошенко (14,2%).