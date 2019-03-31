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Факты / Украина / Политика

В день выборов не было тенденции подкупа избирателей – КИУ

Комитет избирателей Украины заявил об отсутствии тенденции подкупа граждан во время голосования в первом туре.

В день выборов не было тенденции подкупа избирателей – КИУ

Глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель констатировал отсутствие тенденции подкупа избирателей в день президентских выборов.

– Мы зафиксировали только четыре факта, которые могут быть технологией подкупа избирателей, и около 10-15 фактов выноса бюллетеней с избирательных участков.

Для кого-то это может быть сувенир, для кого-то – технология в обмен на деньги, но в любом случае, эти факты не указывают на негативную тенденцию подкупа в день выборов, и это большой позитив, – сообщает Алексей Кошель.

Он добавил, что большинство нарушений связаны с работой участковых избирательных комиссий.

– Партии отнеслись безответственно – они представлены большим количеством людей, которые часто даже памятку о выборах не читали, – отметил Кошель.

До сих пор большой проблемой является фотографирование бюллетеней, однако оно не связано с подкупом избирателей.

Читайте: Селфи в кабинках и дома-перчатки. К нарушениям прибегали украинцы во время выборов

К слову, всю информацию про выборы 2019 в Украине онлайн можно прочитать в материале Фактов ICTV.

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