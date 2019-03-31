Экзит-пол объявил результаты опроса и Петр Порошенко занимает второе место.

Действующий президент Украины Петр Порошенко занял 2 место по результатам экзит-пола. Он набрал 17,8%.

Порошенко поблагодарил всех граждан по всему миру за то, что они пришли голосовать и повлияли на результаты выборов.

– Украина блестяще прошла тест на нашу европейскость. Все, что мы делаем относительно европейского направления, является очень правильным, – подчеркнул президент.

Он добавил, что в этом году было меньше жалоб, чем в 2014 году и это соответствует европейской политической культуре.

– До этого Украина не знала такой острой конкуренции, которая была на выборах 2019, и это хорошо, – отметил кандидат в президенты.

Также Петр Порошенко поблагодарил избирателей, которые проголосовали за интеграцию в ЕС и НАТО.

– Я не чувствую эйфории. Это суровый урок и повод для работы. Не ошибается тот, кто ничего не делает, – подытожил действующий президент.

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Лидером первого тура президентских выборов с результатом 30,4% стал Владимир Зеленский.

Второе место занял Петр Порошенко, за него проголосовало 17,8% украинцев.

Третьей в президентской гонке, по данным экзит-пола, стала Юлия Тимошенко. Она получила 14,2% голосов.

Напомним, экзит-пол объявил результаты опроса граждан на выборах 2019 в Украине.