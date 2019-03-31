Факты ICTV собрали реакцию пользователей социальных сетей на результаты выборов президента Украины по экзит-полу.

В 20.00 были опубликованные результаты выборов президента по экзит-полу.

Лидером первого тура выборов 2019 с результатом 30,4% стал Владимир Зеленский. Второе место занял Петр Порошенко – 17,8%, на третьем месте Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

Юрий Бойко получил 9,8% голосов, а Анатолий Гриценко – 7,1%.

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Узнав результаты экзит-пола украинцы кинулись высказывать свои мысли по этому поводу в соцсети.

Мнения пользователей разделились: кто-то радуется, кто-то удивлен, а кто-то грустит.

Фото: Rebecca Harms