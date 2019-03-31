В Украине остается закрытым один избирательный участок в Измаиле.

В день голосования на выборах президента Украины 2019 открылись все избирательные участки, кроме одного в городе Измаил Одесской области.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга сообщила, что на территории Украины работают почти все участковые избирательные комиссии, за исключением трех.

Вопрос по ним пока решается.

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Впоследствии она добавила, что в данный момент не работает только избирательный участок в Одесской области, где штамп-печать участка не отвечает образцу, который был отправлен для изготовления. Этот вопрос будет решен на заседании комиссии.

Вопрос по двум другим уже решен, в том числе по участку в Киевской области.

Напомним, Факты ICTV следят за выборами 2019 онлайн.