На выборах президента Украины по состоянию на 18.00 Национальная полиция зафиксировала 1612 правонарушений.

Правоохранители зафиксировали 1612 сообщений о нарушениях связанных с выборами. В полиции открыли 19 уголовных производств. Сложено восемь административных протоколов.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что больше всего заявлений и сообщений полицейские зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Харьковской областях.

В основном заявители жалуются на присутствие агитации, фотографирование бюллетеней, подкуп избирателей, повреждения бюллетеней и попытки вынести бюллетени с участка.









Выборы 2019: более 1,5 тыс. нарушений и 19 уголовных дел / 2 фотографии

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Также поступают сообщения о заминировании избирательных участков – по состоянию на 18.00 зафиксировали уже девять таких. Сотрудники взрывотехнической службы Нацполиции и ГСЧС эти сообщения отработали, информация не подтвердились.

К слову, все информацию про выборы 2019 в Украине онлайн можно прочитать в материале Фактов ICTV.