Избирательные участки в день президентских выборов закроются в 20.00.

Избирательные участки в день выборов президента Украины 2019 31 марта закроются в 20.00.

За пять минут до 20.00 председатель участковой избирательной комиссии объявляет о том, что голосование заканчивается.

Однако, те граждане, которые в 20.00 находятся на избирательном участке, имеют право отдать свой голос.

Право проголосовать имеют все граждане, которым на момент выборов исполнилось 18 лет.

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Чтобы получить бюллетень и проголосовать, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, которые недавно получили гражданство) или военный билет (только для военнослужащих срочной службы).

Напомним, Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время. Стрелки часов перевели на час вперед.

К слову, Факты ICTV следят за выборами 2019 онлайн.